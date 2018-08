Koopmeiners na drama tegen FC Kairat: "Dit is onwijs zuur"

ALKMAAR - Koopmeiners keerde donderdagavond na een lichte blessure terug in de Alkmaarse basis, maar ook hij kon de uitschakeling tegen FC Kairat niet voorkomen. De middenvelder uit Castricum deed teleurgesteld zijn verhaal voor de camera.

"Vol druk, publiek erachter en de tegenstander geen schijn van kans geven. Dat liep volgens plan", vertelt Koopmeiners over de beginfase.



Plan B

De mokerslag was er al halverwege de eerste helft. AZ krijgt een strafschop tegen en dat betekende dat de Alkmaarse ploeg vier keer moest scoren om nog door te gaan. "Ik keek naar het scorebord, nog zeventig minuten. Het was over op plan B, vier goals maken."

Na de wedstrijd slofte iedereen met gebogen hoofd richting kleedkamer. Koopmeiners: "Dit is onwijs zuur. We hebben vorig jaar een mooi seizoen gedraaid en keihard gewerkt om dit te halen. Als dit na twee wedstrijden ophoudt, dan is dat heel zuur."

AZ speelt zondag 12 augustus de eerste wedstrijd van de competitie. In het eigen AFAS Stadion komt NAC Breda op bezoek.