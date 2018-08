Van den Brom na deceptie AZ: "Belachelijk gegeven strafschop"

ALKMAAR - Dit had John van den Brom een paar weken geleden niet gedacht. Na twee voorronde wedstrijden geen Europees voetbal meer. Een flinke teleurstelling voor de Alkmaarse coach donderdagavond na de uitschakeling tegen FC Kairat uit Kazachstan. "Dit is zuur, vorig jaar heb je er alles aan gedaan om dit te bereiken."

"Ik baal nu nog meer dat we de wedstrijd verloren hebben. We hebben geprobeerd dat vandaag recht te zettten en ik vind dat we daar vandaag alles aan gedaan hebben. Je hebt dan wat meer geluk nodig en misschien een wat betere scheidsrechter", sprak Van den Brom na de wedstrijd in de mixed-zone van het AFAS Stadion.

In de eerste helft keurde de scheidsrechter terecht de 1-0 van Fred Friday af wegens buitenspel en even later kreeg AZ een strafschop tegen. Pantelis Hatzidiakos kopte de bal te kort terug naar Marco Bizot. De doelman botste tegen de aanvaller van Kairat aan en de leidsman strafte de situatie behoorlijk zwaar met een penalty. "Een belachelijk gegeven strafschop."



Lees ook: AZ al uitgeschakeld in Europa

Na twee wedstrijden ligt AZ er dus alweer uit. En dat komt hard aan in Alkmaar. De ploeg die vorig seizoen veel lof ontving en terecht een Europees ticket bemachtigde ligt er begin augustus alweer uit. "Voor spelers is dit een geweldig podium om op te voetballen. Een ritme van donderdag, zondag, donderdag dat willen we heel graag. Dat valt nu weg", aldus een teleurgestelde Van den Brom.



Lees ook: Koopmeiners: "Dit is onwijs zuur"

AZ mag zich nu richten op de competitie. Dat begint zondag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.