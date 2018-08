AZ al uitgeschakeld in Europa ondanks overwinning

ALKMAAR - AZ is er niet in geslaagd om de volgende ronde te bereiken in de Europa League ondanks een 2-1 overwinning tegen FC Kairat. In Almaty werd namelijk vorige week met 2-0 verloren door de Alkmaarders.

Met in de basis debutant Dorin Rotariu en van een blessure teruggekeerde Teun Koopmeiners begon AZ aan het duel. Heel even leek AZ op voorsprong te komen in de 16e minuut. De Macedonische keurde de treffer van Fred Friday echter terecht af.



De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft voor het eerst in de buurt van het doel van Marco Bizot. Een schot van Andrej Arshavin werd een prooi voor de Alkmaarse doelman. Niet lang daarna ging Pantelis Hatzidiakos gruwelijk in de fout met een te korte terugkopbal op Bizot, waarna de doelman een overtreding maakte in de ogen van scheidsrechter Meckarovski. FC Kairat-aanvoerder Bauyrzhan Islamkhan benutte dit presentje.Nog voor de pauze kwam AZ op gelijke hoogte. In de scrimmage was Guus Til alert en tikte de bal over de doellijn. AZ kreeg daarna nog twee goede mogelijkheden via Til en Rotariu.Til vuurde direct een schot op het Kazachstaanse doel, maar een treffer leverde het niet op. Aan de andere kant van het veld tikte Thomas Ouwejan de bal terug naar doelman Bizot, die de bal oppakte met de handen. De indirecte vrije trap dat dit opleverde leverde geen problemen op.AZ probeerde wel, maar naast een kopbal van Myron Boadu en Friday kreeg de thuisploeg geen grote uitgespeelde kansen. In de blessuretijd kreeg AZ nog een strafschop, die benut werd door Koopmeiners. Voor de volgende ronde kwam deze treffer echter te laat. Daardoor is AZ voor het eerst sinds 2012 weer vroegtijdig uitgeschakeld in Europa. Toen werd er verloren van het Anzhi van Guus Hiddink.Bizot,Svensson,Hatzidiakos,Vlaar(Boadu/57), Ouwejan, Til, Midtsjö, Koopmeiners, Rotariu (Bel Hassani/53), Friday, IdrissiPlotnikov, Vorogovskij, Bateau, Politevitsj, Soejoembajev, Arsjavin (Loenin/70), JuanFelipe,Koeat, Barbosa, Islamchan(Elek/61), Eseola (Eppel/74)