Hoera! Volgende week minder warm en regen Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Goed nieuws voor wie genoeg heeft van temperaturen boven de 30 graden of wel eens zin heeft in wat nattigheid. Het is de komende dagen nog even doorzetten, maar vanaf volgende week krijgen we lagere temperaturen en kan het zomaar gaan regenen.

Dat kondigt NH Nieuws-weerman Jan Visser aan. Volgens hem is er vanaf volgende week donderdag 'een duidelijke afname van de warmte', zo bericht hij. "Met maxima tussen 21 en 25 graden is het dan aanmerkelijk aangenamer", stelt hij de mensen gerust die genoeg hebben van de grootste hitte. Ook is er een grote kans op regen, aldus Visser. "Maar de hoeveelheden zijn vooralsnog vrij klein', voegt hij daaraan toe. Voor het zover is, hebben we de komende dagen 'gewoon' nog droog, zonnig en warm tot zeer warm weer. Visser: "Alleen zondag neemt de warmte af." Lees ook: Opluchting bij Noord-Hollandse boeren, maar voor hoelang? Als de voorspelling uitkomt en er inderdaad regen valt, is dat zeker ook voor boeren zeer mooi meegenomen. Zij wachten met samengeknepen billen af hoe de droogte zich ontwikkelt en vrezen een beregeningsverbod.