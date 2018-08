Deel dit artikel:











AZ met Koopmeiners en Rotariu Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

ALKMAAR - AZ speelt donderdagavond met Teun Koopmeiners de tweede wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Kairat. De middenvelder ontbrak wegens een blessure in het eerste duel in Kazachstan. AZ moet donderdagavond een 2-0 achterstand ombuigen.

Koopmeiners neemt de plaats in van Mats Seuntjens, die nu niet fit is. Dorin Rotariu is eveneens nieuw. De Roemeen ontbrak in Kazachstan omdat hij nog geen werkvergunning had. Aanvaller Bjørn Johnsen, onlangs overgekomen van ADO Den Haag, is nog niet speelgerechtigd.



Opstelling AZ Alkmaar: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Til, Midtsjo, Koopmeiners; Rotariu, Friday, Idrissi