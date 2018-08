Tabakszaak overvallen in Haarlem: personeel bedreigd met mes

HAARLEM - Een man heeft aan het begin van de avond een tabakswinkel aan de Mentorpassage in Haarlem overvallen. De dader heeft hierbij het aanwezige personeel bedreigd met een mes.

Volgens de politie drong de man de winkel binnen en eiste hij geld van de winkelier. De dader zette het slachtoffer onder druk door met een mes te zwaaien. Toen de werknemer het geld in de kassa niet wilde afstaan, zette de overvaller het op een lopen.

Een omstander weet te melden dat er in de buurt een persoon is aangehouden die voldeed aan het Burgernetsignalement. Of dit ook de dader is, kon de politie nog niet bevestigen.