Bob (15) uit Den Helder vermist

DEN HELDER - De politie in Den Helder is op zoek naar de 15-jarige Bob. De jongen liep gisteravond rond 19.00 uur van huis weg en keerde niet meer terug.

De politie laat dat weten via een Facebookbericht, waarin te lezen valt dat de jongen blank is, een normaal postuur heeft, 1,78 meter lang is en kort donkerblond haar heeft. Bob droeg een zwarte joggingbroek, een zwart t-shirt, rode sokken en zwarte Nikes.

Wie weet waar de jongen nu is, wordt gevraagd via 112 contact op te nemen met de politie.