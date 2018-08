Poelenburgse karatekids leveren topprestaties op EK Karate

ZAANDAM - Apetrots zijn ze, de Zaanse karateka's van Choku Gym in Poelenburg. Afgelopen weekend wonnen ze met elf deelnemers in totaal dertien medailles bij het EK Karate in Portugal.

"Ik ben zeer trots op ze, maar ik weet ook dat het er in zit", vertelt coach Alex van Suffelen. "Ze hebben heel veel potentie. Volgend jaar gaan we naar het WK. En als ze deze lijn doorzetten, denk ik wel dat ze in de prijzen zullen vallen."



Een deel van de groep is inmiddels op vakantie, maar deze kanjers staan alweer gewoon in de sportschool. Zo'n vier à vijf keer week zijn ze hier te vinden om te trainen.

Succes

Ivan Nikolov is de drijvende kracht achter Choku Gym. Het geheim achter het succes van zijn karateka's is volgens hem simpel: "Gewoon hard trainen en je best doen, ook op school." De karateschool zorgt dan ook voor huiswerkbegeleiding en stageplekken. Een soort tweede thuis dus. "Ze zijn altijd welkom."

De dames weten in ieder geval al zeker wat ze in de toekomst willen worden. "In 2020 Olympisch kampioen en anders nog heel vaak op rij wereld- of Europees kampioen!"