Winkeldief na achtervolging aangehouden in toilet

SCHAGEN - Een onfortuinlijke winkeldief is dinsdag door de politie aangehouden op het toilet van het Makadocentrum in Schagen.

De man, die voor meerdere winkeldiefstallen in Alkmaar en Den Helder werd gezocht, werd gespot toen hij in een winkel aan de Nieuwe Laagzijde in Schagen liep. Maar toen de politie aankwam, was de man al de winkel uitgelopen.

Een personeelslid was hem ondertussen gevolgd en gaf aan de politie door waar de dader was. Kennelijk had hij dat in de gaten, want ineens vluchtte hij de toiletruimte in het Makadocentrum in. Daar kon hij geen kant meer op.

De winkeldief is aangehouden en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.