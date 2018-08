Snackbar Rocky in IJmuiden weer open na brand: "Keihard gewerkt, missie geslaagd"

IJMUIDEN - Snackbareigenaar Alan Michel, in IJmuiden beter bekend als Mike de patatboer, kan zijn geluk niet op. Drie weken nadat de vlammen uit zijn dak sloegen, kan zijn zaak Rocky de deuren weer openen. "Ik ben trots op mezelf, maar vooral op mijn collega's."

Vanaf het Velserduinplein blikt de ondernemer terug op een paar bittere weken. "We waren die dag gewoon open, toen mensen riepen: brand, brand, brand", vertelt Mike aan NH Nieuws. "Ik dacht eerst: 'het is een grap'. Maar het was mis. Het afzuigsysteem stond compleet in brand. Dit gun je echt niemand."

Bloemen, knuffels en sterktewensen. IJmuiden leefde ontzettend met Mike mee de afgelopen weken. "Dat heeft ons heel erg goed gedaan. We hebben keihard gewerkt om vandaag het bordje op de deur weer te mogen omdraaien. Die missie is geslaagd."

Geen vakantie

De vakantie die al gepland stond met zijn vrouw en kinderen moest hij noodgedwongen afzeggen. "Dat gaat nu gewoon echt niet, maar mijn vrouw begrijpt het. Missschien als het weer goed loopt in de zaak en de verzekering heeft uitgekeerd, kunnen we weer aan vakantie denken."