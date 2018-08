Deel dit artikel:











Verbindingsweg dicht door gekantelde vrachtwagen voor Coentunnel Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een vrachtwagen is vanmiddag gekanteld bij een ongeval op de verbindingsweg van de A8 naar de A10 in Amsterdam. Een traumahelikopter is op de weg geland om assistentie te verlenen.

Twee inzittenden van de vrachtwagen raakten gewond. Een van hen zat enige tijd bekneld. Door het ongeval is de weg richting de Coentunnel vanaf de A8 enige tijd afgesloten geweest. Het gaat om een eenzijdig ongeval.