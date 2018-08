Amsterdamse Mattijn (30) vermist na kajak-ongeluk in Laos

AMSTERDAM - (AT5) Na een ongeluk met een kajak in de jungle afgelopen maandag in Laos, is de 30-jarige Mattijn Lahuis uit Amsterdam vermist geraakt. De familie probeert geld te verzamelen om zo snel mogelijk een reddingsoperatie met een helikopter op te zetten. "We zijn bang dat Mattijn het anders niet veel langer vol kan houden", schrijft de familie.

Tot zijn vertrek woonde Mattijn in Amsterdam, vertelt zijn vader aan AT5. De familie is een crowdfundingsactie begonnen om de benodigde 70.000 euro op te halen voor de reddingsoperatie. Tot nu toe staat de teller op ongeveer 25.000 euro.

Plotselinge stroomversnelling

Mattijn was maandag met een gids en twee vrienden gaan kajakken, toen door een plotselinge stroomversnelling twee van de vier kajaks een omgevallen boom in het water raakten. De kajaks sloegen om. De twee vrienden en de gids konden aan de kant komen, maar Mattijn was nergens meer te bekennen.

De daaropvolgende dagen hebben de vrienden en buurtbewoners in de slecht bereikbare jungle gezocht naar Mattijn. Ook zijn er meer dan tien kajaks de rivier weer opgegaan om naar hem te zoeken. Maar de zoektocht heeft nog niks opgeleverd.

'Helikopter beste kans voor Mattijn'

Volgens de familie is er kans dat Mattijn nog in de jungle zit. "Alleen en mogelijk gewond", schrijft de familie op de crowdfundingspagina. "Een helikopter is nu Mattijns beste kans om te overleven. Het is efficiënter om boven de grond te zoeken met instrumenten aan boord die een menselijk lichaam kunnen vinden. De lokale vrijwilligers hebben deze middelen niet."

Het is de tweede keer dat Mattijn Laos bezocht. In februari ging hij voor het eerst. In juli ging hij voor de tweede keer, dit keer met twee vrienden. Hij wilde de schoonheid van de jungle met zijn vrienden delen, schrijft de familie. "Het is een van de beste momenten van hun levens. Tot de laatste dag, waarop deze droom in een nachtmerrie verandert."