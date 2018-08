Kogelslingeraar Denzel Comenentia gaat voor topprestatie op EK

AMSTERDAM - Denzel Comenentia loopt er niet mee te koop dat hij kogelslingeraar is. "De meeste mensen begrijpen het niet en dan praat je er niet zo snel over. Meestal vragen ze of ik niet duizelig word van al dat draaien", glimlacht de Amsterdamse krachtpatser.

Toch is Comenentia een zeldzame verschijning in de Nederlandse atletiekploeg die afreist naar de EK atletiek in Berlijn, die maandag beginnen. Het is vrij bijzonder dat een Nederlandse atleet de strijd aangaat met de beste kogelslingeraars op een EK. "Het zou mooi zijn als ik de eerste Nederlandse kogelslingeraar word die bij de wereldtop hoor."

Doorbraak

De 22-jarige Comenentia beleefde dit jaar zijn doorbraak. Tot drie keer toe verbeterde hij het Nederlands record en met zijn verste afstand van 76,41 telt hij ineens mee in het wereldje. In de Verenigde Staten baarde de 125 kilo zware atleet opzien met twee Amerikaanse studententitels op één dag; bij het kogelslingeren én kogelstoten.

Studiebeurs

Hij begon op zijn vijftiende met het slingeren. "Het is niet een onderdeel dat je snel oppakt en veel atleten beginnen er niet aan. Ik zag dat als een mooie kans op medailles bij kampioenschappen." Toen hij in 2014 zilver veroverde op de WK voor junioren in Eugene, stonden de Amerikaanse universiteiten in de rij hem een studiebeurs aan te bieden. Na wat wikken en wegen koos hij voor die van Georgia, waar zijn talent zich onder de gerenommeerde coach Don Babbitt ontbolsterde.

Aanzien

"De sport heeft in Amerika wel aanzien, al kan het uiteraard niet op tegen de sprintnummers. Ik heb veel vooruitgang geboekt de laatste jaren, vooral technisch. Ik moet het niet hebben van brute kracht, maar van souplesse. De ontlading als je de kogel weg slingert en meteen voelt dat het een goede worp is, daar doe je het voor."

Toch is kogelstoten zijn lievelingsnummer. Met een persoonlijk record van 20,88 kwalificeerde Comenentia zich ook voor de EK, maar hij kan in Berlijn de twee nummers niet combineren. "Ik heb voor het kogelslingeren gekozen, omdat ik denk dat ik daar nu het meeste kan uithalen."

Record

Maar het kogelstoten blijft belangrijk voor hem. "Het Nederlands record van Rutger Smith (21,62) afpakken zou me pas echt trots maken. Dan verbreek je het record van een atleet die op alle grote kampioenschappen medailles heeft gewonnen."