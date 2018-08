Meerdere finaleplaatsen Nederlanders op EK roeien

AMSTERDAM - De mannen Holland Acht is één van de zes boten die zich hebben geplaatst bij het Europese kampioenschap in Glasgow. Het vlaggenschip van de Nederlandse ploeg, met veel Noord-Hollandse invloed, won overtuigend zijn serie (5.36,35), vóór de boten van Groot-Brittannië, Rusland en Polen.

Ook de mannen vier-zonder met Jasper Tissen, Tone Wieten (Nereus), Bram Schwarz (Het Spaarne) en Bjorn van den Ende (Skoll) en de mannen dubbelvier (Abe Wiersma en Dirk Uittenbogaard van Nereus, Koen Metsemakers en Stef Broenink) passeerden de meet als snelste in hun series en verdienden een rechtstreeks ticket naar de A-finale.

De veertien Nederlandse boten die deelnemen aan de EK bereidden zich voor op de regatta's om de wereldbeker (Belgrado, Linz en Luzern). Daar is al het nodige eremetaal verzameld. De Holland Acht behaalde bijvoorbeeld in de WB-finale in Luzern brons. De mannenploeg van hoofdcoach Mark Emke trainde onder meer op de Noorderplassen bij Almere om de winderige omstandigheden in Glasgow na te bootsen. Grootste concurrent voor het EK-goud is Duitsland. De Duitse Acht won de andere heat in een beduidende betere tijd (5.32,83).

De mannen vier-zonder en de mannen dubbelvier veroverden zilver in Luzern en maken in Glasgow ook weer kans op een plak.