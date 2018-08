Duc (11) gaat viraal met betoog tegen homodiscriminatie

NOORD-HOLLAND - "Als je homo bent, dan verandert er niks aan je persoonlijkheid." Met die woorden gaat de 11-jarige Duc viral op internet. De Noord-Hollandse jongen schreef voor de schoolkrant een stuk over homodiscriminatie. Zijn moeder deelde het verhaal op Twitter, waar de reacties nu binnenstromen.

Roxane schrijft op Twitter dat haar zoon sinds kort redacteur is bij de schoolkrant. "Ik wist dat hij zenuwachtig was over iets dat hij van plan was, maar nu ik zijn oproep zo paginagroot zie, ben ik flabbergasted", schrijft ze.

Haar zoon doet in de schoolkrant een oproep om op te houden met mensen zomaar 'gay' of 'homo' te noemen. Dat gebeurt volgens hem vaak op school. "Ik vind het ongelooflijk dom en kwetsend wat er vaak gebeurt op school", is te lezen. "Misschien zijn er later wel mensen van onze school die homo zijn, en die denken dat ze misschien gek of stom of lelijk zijn, omdat ze dat zo vaak op school hebben gehoord."

Tekst loopt door onder Tweet.

Zoon (11) is sinds kort redacteur bij de schoolkrant. Ik wist dat hij zenuwachtig was over iets dat hij van plan was, maar nu ik zijn oproep zo paginagroot zie ben ik flabbergasted ❤️ pic.twitter.com/95MnHwVcq1 — Roxane van Iperen (@pleitschrijver) 31 juli 2018

In een tweede tweet schrijft de trotse moeder hoe zenuwachtig haar zoontje was. "Hij was zo nerveus over de backlash, over de reactie van zijn mede-redacteuren. Maar hij doet het."

Die zenuwen blijken nergens voor nodig. De tweet krijgt binnen twee dagen tijd veel bijval op internet en heeft al bijna 10.000 likes. Ook hebben honderden mensen in reacties hun bewondering al uitgesproken.