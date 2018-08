Begrip en gemopper over sluiten Sluis Spaarndam: "Druppel in emmer water"

SPAARNDAM - Het was druk bij Sluis Spaarndam vandaag. Veel pleziervaartuigen wilden er op het laatst nog even door. Vanaf morgenochtend 06.00 uur houdt het Hoogheemraadschap van Rijnland de sluis voor de pleziervaart dicht om het zoute water buiten te houden.

Die maatregel valt niet bij iedereen in goede aarde. De eigenaar van een kleine sloep vindt het allemaal overdreven. "Waarom één sluis dicht voor een beetje zout water dat in zoet water komt? Het is een druppel in een emmer water", vindt hij, omdat andere sluizen aan het Noordzeekanaal nog wel open gaan.

Verzilting

Het waterschap is zich ervan bewust dat het een impopulaire maatregel is, maar ziet geen andere keus. "Bij iedere keer als de sluis open gaat, komt er nieuw zout naar binnen en daardoor verzilt het hele gebied. Dat is niet goed voor de landbouw en de natuur", legt crisismanager Fred Hoogland van het waterschap uit.

Veel boot-eigenaren proberen nog even aan de 'juiste' kant te komen. Sommigen willen graag in het noorden varen tijdens hun vakantie, anderen zijn via Haarlem juist op weg naar het zuiden.

De eigenaar van een zeilboot legt nog net op tijd zijn schip in de haven van IJmond om later deze week te kunnen zeilen op het IJsselmeer. En dat vindt hij geen enkel probleem. "Je verwacht met dit weer wel dat er maatregelen op wat voor gebied dan ook genomen moeten worden."

Drastische maatregelen

Rijnland sluit zelfs niet uit dat er nog drastischere maatregelen genomen moeten worden, zoals het sluiten van de sluis voor goederenvervoer. En waterschappen dieper het land in zullen bij aanhoudende droogte misschien ook sluizen moeten sluiten om het zoute zeewater dat via het Noordzeekanaal binnenkomt, te stuiten.