Nederlands kampioen waterskiën Tycho (19) gehuldigd

BOVENKARSPEL - De 19-jarige Tycho Hof is vorige week donderdag op het gemeentehuis in Stedebroec gehuldigd voor zijn prestaties op het Nederlands kampioenschap waterskiën.

Tycho veroverde twee keer de Nederlandse titel in twee verschillende categorieën. De tiener uit Bovenkarspel was de allerbest in de klasse onder 21 en de Open Klasse. Eerder sleepte hij al verschillende prijzen in de wacht.

Uit de handen van wethouder Slagter kreeg de kersverse kampioen op het water een bos bloemen en een VVV-bon.