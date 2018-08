MIDDENBEEMSTER - Veel modder en ronkende motoren: in Middenbeemster vond vorig weekend weer de Beemster Autocross plaats. NH Events deed verslag van het spektakel.

De autocross is traditioneel het sluitstuk van de feestweek in de Beemster. Ook dit jaar was het modderparcours een flinke uitdaging voor de beste en sportiefste coureurs.

Kijk hierboven het evenement nog een keer terug.