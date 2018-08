Schippers en Samuel direct naar halve finales

AMSTERDAM - Dafne Schippers en Jamile Samuel mogen de series op de 100 meter bij de komende EK atletiek overslaan. De snelste twee vrouwen van Nederland zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. Ze hebben hun uitzonderingspositie verdiend met hun positie bij de beste twaalf op de Europese ranglijst van dit jaar.

Schippers heeft deze zomer haar Nederlands record op de 100 meter (10,81) nog niet benaderd, maar de regerend Europees kampioene staat met 11,01 wel derde op de Europese ranglijst achter de Britse Dina Asher-Smith (10,92) en de Zwitserse Mujinga Kambundji (10,95). Samuel staat tiende met 11,14.

Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn moeten wel opdraven in de series, die staan geprogrammeerd voor maandag 6 augustus om 17.45 uur.

Churandy Martina geniet op de 100 meter geen voorkeursbehandeling. De regerend Europees kampioen moet maandag wel meteen in actie komen in de series. Martina liep dit seizoen 10,20 en bezet daarmee pas de 33e plek op de Europese ranglijst. De 34-jarige atleet van Curaçao is wel direct toegelaten tot de halve finales van de 200 meter. Zijn beste tijd van dit jaar op die afstand - 20,28 - is de tiende van Europa.

Schippers en Samuel mogen als respectievelijk de nummers twee (22,34) en drie (22,37) van de Europese ranglijst ook de series van de 200 meter overslaan. Datzelfde voorrecht genieten Lisanne de Witte, Madiea Ghafoor en Liemarvin Bonevacia op de 400 meter evenals Nadine Visser en Eefje Boons op de 100 meter horden. Alle vijf genoemde atleten staan met hun beste seizoenstijden in de top 12 van Europa.