Rookverbod natuurgebieden Texel met maand verlengd

TEXEL - De gemeente heeft het rookverbod op Texel met een maand verlengd. Het geldt vooralsnog tot 3 september.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant. Het rookverbod ging op 3 juli in naar aanleiding van de aanhoudende droogte. Vanaf een afstand van 30 meter of minder mag in de buurt van bos-, duin- of heidegebied niet worden gerookt.

Naast het rookverbod, geldt ook nog steeds een stookverbod in de natuurgebieden. Er mag geen open vuur worden gemaakt, of worden gekookt op houtskool of briketten. De gemeente heeft campinghouders of terreineigenaren gevraagd om op eigen terrein een verbod in te stellen voor het maken van vuur en het gebruik van barbecues.

Oproep

Burgemeester en wethouders doen eveneens een oproep op te blijven passen met peuken, glasafval en parkeren in hoog droog gras. "Parkeer uw auto niet in hoog, droog gras en gooi afval (vooral glas) in de daarvoor bestemde afvalbakken."