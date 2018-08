Minder overslag goederen in Amsterdamse haven

AMSTERDAM - Voor de Haven van Amsterdam verliep het eerste halfjaar teleurstellend. De totale overslag voor de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad daalde met ruim 5 procent tot bijna 50 miljoen ton.

Minder fossiele brandstoffen

De pijn zit vooral in de afname van steenkool en olieproducten. De overslag van steenkool daalde met een kwart tot 6,4 miljoen ton. Olieproducten daalden met 6,7 procent tot iets meer dan 22 miljoen ton. De teruglopende handel in dieselolie wordt gevoeld in de haven van Amsterdam.

Meer containeroverslag

Daar staat tegenover dat de haven profiteert van de vraag naar bouwmaterialen. De overslag van droge bulk, waaronder zand en grind, steeg met 16,8 procent tot 5,2 miljoen ton. Ook de overslag van agribulk nam toe tot bijna 4 miljoen ton. Door de komst van de lijndienst van rederij Samskip groeide de containeroverslag met bijna 30 procent tot 889.000 ton.

Transitie

De toename van containervervoer, droge bulk en agribulk kan de forse afname van overslag van fossiele brandstoffen niet goed maken. De Haven van Amsterdam is als grootste Europese benzinehaven naarstig op zoek naar alternatieven voor de overslag van traditionele fossiele brandstoffen.

Heel 2018

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘Of er ook sprake zal zijn van een aanhoudende daling van de olieproducten, is moeilijk te voorspellen. Wij zijn een echte internationale handelshaven waardoor geopolitieke ontwikkelingen van invloed zijn op de volumes die onze haven passeren. Olieproducten blijven voorlopig een belangrijke ladingstroom voor ons.’

Cruisevaart

Met de cruisevaart blijft het goed gaan. De eerste zes maanden van dit jaar kwamen 74 cruiseschepen naar Amsterdam. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 53. Het aantal riviercruiseschepen steeg in het eerste halfjaar van 2018 naar 1.272. Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 1.015.