Terugkijken: NH Events bij de finish van de Strandzesdaagse Foto: NH Nieuws/Dimitri Walbeek

DEN HELDER - De Strandzesdaagse zit er weer op, maar we kijken toch nog een keer terug op het evenement. NH Events was bij de finish in Den Helder.

De zesdaagse wandel-kampeervakantie vond vorige week voor de zestigste keer van start. Achthonderd mensen liepen de 140 kilometer van Hoek van Holland naar Den Helder. Kijk hierboven nog een keer terug naar het evenement.