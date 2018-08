Zo kom jij die eindeloze droogte door (en help je het milieu)

NOORD-HOLLAND - Het droogterecord van 1976 is gesneuveld en voorlopig moeten we ook zuinig blijven doen met water. Wij zetten een paar tips voor je op een rij waarmee jij en de natuur deze zomer doorkomen.

Behalve dat het nog nooit zo lang droog is geweest in Nederland, is er ook nog eens een watertekort, zo maakte de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vanmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Een tekort aan drinkwater is er niet en daar hoeven we voorlopig ook niet bang voor te zijn. Toch kan het geen kwaad om zuinig om te springen met kraanwater. Een paar tips:

Douche zo kort mogelijk en doe dit het liefst buiten de piekuren. De piekuren liggen tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Een bad nemen kun je het beste helemaal overslaan Neem je een warme douche en duurt het even tot het water op temperatuur is? Vang dan het koude water op in een emmer. Dit kun je gebruiken om het toilet door te spoelen of je planten in de tuin water te geven Zet een emmer in je gootsteen, waar je water in opvangt dat je gebruikt om groente en fruit af te spoelen. Het opgevangen water kun je weer gebruiken in de tuin of het toilet Wil je toch je tuin sproeien, je auto wassen, de (vaat)wasmachine gebruiken of een zwembadje vullen, doe dit dan ook bij voorkeur buiten de piekuren (de piekuren liggen tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur) Ben je net terug van vakantie? Dan doe je er goed aan je kranen flink door te laten spoelen voordat je het water gebruikt. Het water laat je niet wegspoelen, maar vang je op in emmers, die je weer in je tuin of toilet kunt legen Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen, handen wassen en scheren Gebruik je spoelonderbreker als je het toilet spoelt. Geen spoelonderbreker? Leg een baksteen of een volle waterfles in de stortbak van je wc. Toiletten in Nederlandse huishoudens worden doorgespoeld met drinkwater en per spoelbeurt verdwijnen er daardoor vele liters schoon water onnodig in het riool. Door met een baksteen of waterfles het volume van de stortbak te verkleinen, bespaar je al gauw een liter per spoelbeurt Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je toiletbezoek (mits je alleen een kleine boodschap hoeft) te combineren met een douchebeurt, al is het weinig waterbesparend als je voor elke plas een douche neemt...

