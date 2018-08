Dierenambulance vangt koningspython langs weg in IJmuiden

IJMUIDEN - Een koningspython verstopte zich gisteravond in het gras langs de IJmuiderstraatweg in IJmuiden. Het dier van zo'n 70 centimeter lang werd gevangen door de Dierenambulance. Naar de eigenaar van de python wordt gezocht.

De Dierenambulance kreeg rond 22.30 uur een melding over het dier binnen. "Je bent onderweg al aan het nadenken over hoe je het gaat aanpakken. We nemen spullen mee zoals een veiligheidsbril, handschoenen en een stok", zegt vrijwilliger Dion tegen NH Nieuws.

Hitte

Dion denkt dat de slang mede vanwege het warme weer langs de weg is gaan liggen. "Ze worden dan actiever en zoeken misschien de zon op. Mensen laten ook sneller het raam open, dus mogelijk is hij zo uit een woning gekropen."

De slang is in ieder geval niet gevaarlijk. "Het is een van de zachtaardigste slangen die worden gehouden. Nu zijn we op zoek naar de eigenaar. Die hopen we middels sociale media te kunnen vinden."