ALKMAAR - De Grote Kerk in Alkmaar bestaat 500 jaar. Reden voor NH Events om een bezoekje te brengen. En daarbij werd de kerk ook beklommen.

In het kader van het 500-jarig bestaan is een speciaal balkon tegen de Grote Kerk aangebouwd. Deze 'klim naar de hemel' is een steigertrap waarmee je vanaf het Kerkplein helemaal naar het dak van de kerk klimt.

