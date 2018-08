Deel dit artikel:











Velsenaar mishandeld om klacht over drone Foto: Shutterstock

VELSEN-NOORD - Een 33-jarige man uit Beverwijk is aangehouden wegens mishandeling van een 36-jarige man uit Velsen-Noord. De verdachte was op de Gildelaan in Velsen-Noord aan het vliegen met een drone. Het slachtoffer voelde zich bekeken en was hier niet van gediend. Hij volgde de drone toen die wegvloog en kwam zo bij de eigenaar terecht.

Toen het slachtoffer hem aansprak op zijn ‘vlieggedrag’ ontstond er een woordenwisseling, die ertoe leidde dat de drone-eigenaar het slachtoffer een kopstoot gaf. De politie wijst erop dat het vliegen met een drone aan regels is gebonden. Zo mag je er niet mee vliegen boven bebouwing. Met een drone mag je foto's en filmpjes maken, maar je moet rekening houden met de privacy als je je beeldmateriaal wilt delen.