Eerst ondernemers, nu bewoners boos over betaald parkeren in Haarlem

HAARLEM - In de wijken rondom het centrum van Haarlem mogen automobilisten vanaf maandag niet één, maar drie uur lang betaald parkeren op straat. Ondernemers zijn opgelucht, maar nu verzetten de bewoners zich. "Dat de gemeente niet naar eigen inwoners luistert, vind ik echt niet kunnen", zegt voorzitter Aart Meijles van wijkraad Burgwal.

Het zogenaamde 'flitsparkeren' kwam Haarlem op veel kritiek te staan. Maximaal een uur betaald parkeren per etmaal op straat was veel te weinig voor bijvoorbeeld aannemers of makelaars. Zij konden nog maar één keertje kort deze wijken in. Ook de horeca klaagde: klanten zouden wegblijven omdat ze binnen het uur hun bord nog niet leeg hebben. Voetbalclub Geel Wit dreigde teams te verliezen.

De gemeenteraad besloot na deze kritiek onder meer om de duur te verlengen naar drie uur. Een 'onbegrijpelijke' maatregel, vinden bewoners van de Burgwal het, zegt voorzitter Meijles.

Drie uur

Nu kunnen restaurantbezoekers en bijvoorbeeld shoppers die naar het centrum willen, ook in de avond drie uur lang hun auto in straten parkeren waar de bewoners op dat moment minder goed, of niet, hun auto kwijt kunnen. En dat terwijl ze wel een parkeervergunning betalen. "De hoofdregel lijkt me toch: voor wie zijn die parkeerplaatsen in de eerste plaats? De bewoners lijkt me. Bezoekers van het centrum kunnen in de parkeergarages terecht."

De wijkraden van de Burgwal en Scheepmakersdijk hebben per brief een ander voorstel gedaan. Een tussenvorm: drie uur betaald parkeren is prima overdag, maar na vijven 's avonds maximaal een uur in deze straten. Anders kunnen de bewoners hun auto niet meer kwijt. "Dan komen we overdag tegemoet aan de ondernemers die last hebben van de maximale parkeerduur. Maar 's avonds komen hier geen loodgieters of installateurs in de straat. Dus dan hoeft die nieuwe regel niet te gelden."

De gemeente en de raadsfracties hebben nog niet op deze brief gereageerd. Meijles: "Dit kan zo niet langer. Het is onbegrijpelijk dat de politiek wel luistert naar ondernemers, maar niet naar de inwoners. We beraden ons op stappen."

Wijkraden overgeslagen

Wat de getroffenen ook steekt, is dat de gemeente na jaren van inspraak en overleg, van de ene op de andere dag besloot de parkeerduur van één naar drie uur te verleggen. Zonder daarvoor de wijkraden te raadplegen én dat de gemeente nu 65.000 euro uitgeeft om het kortparkeren na een aantal maanden opnieuw aan te passen. Terwijl de inwoners in de bewuste wijken over de streep zijn getrokken door te beweren dat het in te voeren betaald parkeren in de straat hooguit voor de duur van één uur zou zijn.

Meijles hoopt op acties en ook dat de wijkraden op dit vlak inniger gaan samenwerken. "Wij gaan na de zomervakantie goed in de gaten houden wat deze nieuwe maatregel doet met de parkeerdruk."