Organisatie trekt stekker uit Ronde van Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De Ronde van Noord-Holland voor profs houdt op te bestaan. Door een gebrek aan medewerking van politie en te weinig vrijwilligers vindt de organisatie het niet langer verantwoord de wielerklassieker volgend jaar door te laten gaan. Daarmee komt een einde aan bijna driekwart eeuw Noord-Hollandse wielergeschiedenis. De organisatie heeft de wielrenunie KNWU op de hoogte gebracht van het besluit. De oudste klassieker werd in 1945 voor het eerst verreden.

Cor Veldt, die de perszaken voor zijn rekening neemt, zegt dat de organisatie het besluit betreurt, maar geen andere oplossing te zien. "De problemen zijn er al enkele jaren en op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het niet langer verantwoord is de koers op een ordentelijke manier te laten verlopen."

Hij benadrukt dat het geen gebrek aan sponsoring is die het einde van de klassieker inluidt. "We hebben een klein groepje trouwe geldschieters. Die mensen zouden best door willen. Het probleem zit ‘m in de begeleiding van de koers. Vroeger nam de politie die voor zijn rekening. Maar tegenwoordig leveren ze bijna geen mensen meer. Dat betekent dat wij professionele begeleiding moeten inhuren. Dat is een dure aangelegenheid."

Dat is niet het enige. Het is is het steeds moeilijker vrijwilligers te vinden. Veldt: "Die mensen moeten tegenwoordig allemaal gecertificeerd zijn. Dat werpt een enorme drempel op. En als ze dan eenmaal als verkeersregelaar zijn ingezet, krijgen ze maken met automobilisten die kwaad worden omdat ze er vanwege de koers niet door kunnen. Die laten zich tegenwoordig niet meer tegenhouden door vrijwillige verkeersregelaars waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan."

Ook een probleem zijn de doorkomsten in de steden. Volgens Veldt verlenen gemeenten daarvoor steeds minder vergunningen, waardoor de wedstrijd zich grotendeels op het platteland afspeelt. "Dat maakt het voor het publiek een stuk minder aantrekkelijk."

De organisatie acht het zo goed als uitgesloten dat er een nieuwe groep mensen opstaat die de taken van de Stichting Profronde van Noord-Holland overneemt. "Dat zou schitterend zijn", zegt Veldt, "maar het is nauwelijks voor te stellen."

De Ronde van Noord-Holland is sinds de eerste editie in 1945 (gewonnen door de latere bondscoach Joop Middelink) maar één keer niet doorgegaan. Dat was in 2014, toen de politie te weinig mensen beschikbaar had, omdat er destijds in Den Haag een NAVO-top werd gehouden.

De wedstrijd bracht illustere winnaar voort zoals Wout Wagtmans, Gerben Karstens, Eef Dolman en Theo Smit en recenter Kay Reus (2007), Dylan Groenewegen (2013) en Fabio Jakobsen (vorig jaar). Julius van den Berg, die dit jaar won, mag zich voorlopig de laatste winnaar noemen.

De wedstrijd door de provincie startte en finishte tot twee jaar terug in De Zaanstreek. De laatste twee edities waren start en finish in Alkmaar.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorig jaar maakte met oud-winnaar Ab Sluis: