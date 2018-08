Deel dit artikel:











Midgetgolfbaan Heemskerk dicht wegens vallende takken Foto: Shutterstock

HEEMSKERK - De midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan in Heemskerk is per direct gesloten wegens vallende takken. Door de droogte zijn her en der grote takken afgebroken van de Canadese populieren die op de midgetgolfbaan staan.

Om ongelukken met midgetgolfers te voorkomen is de baan gesloten. De gemeente verzekert dat de sluiting "zo kort mogelijk" zal duren. Naast de groenopzichter van de gemeente is ook advies ingewonnen van een extern bureau. Er wordt nu gekeken wat er nodig is om de situatie veilig te krijgen zodat de baan weer open kan: "Maar de veiligheid gaat voor".