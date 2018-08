Politie tipt ouderen na nieuwe roof: laat onbekenden nooit binnen

HAARLEM - De politie in Noord-Holland roept ouderen op nooit onbekenden in hun huis te laten. Als er dan toch iemand aan de deur staat die ze niet vertrouwen: bel meteen 112. "Daar zijn we voor", aldus een politiewoordvoerder.

Aanleiding is de beroving van een 84-jarige Haarlemse in de Volhardingstraat. Die beroving kreeg ruim aandacht op Facebook en in Haarlems Dagblad. De 84-jarige liet 'Heleen van de ouderenzorg' binnen en was later een sieraad en geld kwijt.

Ouderen zijn makkelijke slachtoffers

De politiewoordvoerder: "Dit komt vaker voor. We waarschuwen er eens in de twee weken voor. Ouderen zijn voor oplichters makkelijke slachtoffers. Ze zijn goed van vertrouwen, het gaat allemaal net iets te snel voor ze en als het nodig is, zijn ze makkelijk opzij te duwen."

De oplichters zeggen de ene keer dat ze van de bank zijn. De andere keer zijn ze van de woningstichting. "De aanleiding voor de oplichting is steeds net iets anders. Daarom is het lastig te zeggen hoe vaak het precies gebeurt. Het kan ook zijn dat ouderen aan de voordeur bezig worden gehouden terwijl een handlanger via de achterdeur het huis ingaat."

Altijd aangifte doen

De woordvoerder roept slachtoffers op altijd aangifte te doen. "Vervelend is dat de slachtoffers zich vaak schuldig voelen en uit schaamte geen aangifte doen. Maar die aangiftes zijn voor ons heel belangrijk."

Belangrijkste is dat mensen geen onbekenden binnenlaten. "Zelfs als je iemand helemaal vertrouwt, moet je ze toch buiten laten staan en eerst even bellen met de organisatie waarvan ze zeggen dat ze afkomstig zijn."