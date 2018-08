Deel dit artikel:











Haven Amsterdam lokt schepen die varen op gas Foto: Haven Amsterdam

AMSTERDAM - Port of Amsterdam gaat schepen, die voor hun hoofd- of hulpmotor gebruik maken van vloeibaar gas (LNG), extra korting geven op de havengelden. Voorwaarde is wel dat de schepen goed scoren op de Environmental Ship Index (ESI).

Port of Amsterdam geeft al jarenlang korting op het havengeld aan schepen die minimaal 20 punten scoren op de zogeheten ESI-score. Sinds 1 augustus wordt voor schepen die gebruik maken van vloeibaar gas de korting verdubbeld. Met de korting wil de Amsterdamse haven stimuleren dat schepen vervuilende brandstoffen als stookolie vervangen voor schonere brandstoffen. LNG zorgt voor een lagere uitstoot van fijnstof en produceert minder CO2. Vloeibaar gas wordt gezien als een belangrijke transitiebrandstof. De haven van Amsterdam streeft er naar om voor het einde van dit jaar zelf een voorziening te hebben waar schepen LNG kunnen bunkeren.