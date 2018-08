Politie bij spoedmeldingen het meest op tijd in Haarlem

NOORD-HOLLAND - De politie was in de eerste zes maanden van dit jaar in 91,8 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse in Haarlem. Daarmee zijn agenten in de Noord-Hollandse hoofdstad de 'snelste' van de provincie.

Dat blijkt uit cijfers van de politie via het CBS. Ook in Hilversum en Stede Broec waren agenten vaak snel ter plekke. In Stede Broec arriveerde de politie in 91,7 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier op de plek des onheils en in Hilversum ging het om 90,5 procent van de spoedgevallen. Bij dit soort meldingen is sprake van een levensbedreigende situatie.

Op Texel laat de politie relatief lang op zich wachten vergeleken met de rest van de provincie. Daar zijn agenten in 68,9 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. De slechtst scorende gemeente is in Groningen. In De Marne ligt het percentage op 32,7 procent. Gemeenten in Utrecht scoren het best: in minstens 95 procent van de spoedgevallen zijn agenten daar 'op tijd'.

Politie haalt norm niet

In een groot deel van de Noord-Hollandse gemeenten ligt het percentage tussen de 80 en 90 procent. Daarmee haalt de politie haar eigen norm niet. Agenten streven ernaar om bij 90 procent van dit soort ritten binnen een kwartier ter plekke te zijn.

Dit percentage ligt landelijk al jaren op zo'n 85 procent. Het is voor agenten met name in plattelandsgemeenten moeilijk om binnen een kwartier bij een spoedmelding te zijn.