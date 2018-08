Wielen politicus Paul Meijer losgedraaid: "Dit is doelgericht geweest"

HAARLEMMERMEER - Het is een doelgerichte aanslag geweest, denkt politicus Paul Meijer. De wielen van de auto van de fractievoorzitter van Forza! Haarlemmermeer zijn losgedraaid. "Wat een tuig!"

Meijer haalde zijn 11-jarige dochter op uit Tilburg toen het hem opviel dat zijn auto een ratelend geluid maakte. Bij een bezoekje aan de garage bleek dat geluid een verontrustende oorzaak te hebben: "De banden zaten los."

En dat is niet uit zichzelf gebeurd. "De banden zaten zodanig los dat het niet door het trillen kon zijn. Ook kon je de verse sporen zien van de sleutel op de wielbout", vertelt Meijer.

Het garagebedrijf bevestigt dat. "Het was niet één wiel, maar het waren vier wielen. Ze zaten allemaal los. Zodanig dat je ze niet met de hand los kan draaien. Daar heb je echt een wielsleutel voor nodig. Dit is echt heel frappant, dit gebeurt niet zomaar."

Camerabeelden opgevraagd

Meijer is erg kwaad om het voorval. "Dit is doelgericht geweest", meent hij. Maar hij heeft geen idee uit welke hoek de actie komt. "Je hoeft het politiek gezien niet met me eens te zien, maar om dan zoiets te doen..."

Het is de eerste keer dat hij zoiets meemaakt. "Je krijgt wel eens anonieme e-mails van mensen, maar blaffende honden bijten niet."

Meijer weet nog niet of hij aangifte gaat doen: "Daar gebeurt vaak toch niks mee." Wel heeft hij de camerabeelden opgevraagd van de camera's die in zijn buurt hangen.