Noord-Holland zucht onder aanhoudende droogte: schroeft Rijkswaterstaat maatregelen op?

NOORD-HOLLAND - Rijkswaterstaat (RWS) maakt vanmiddag bekend of er verdere maatregelen genomen moeten worden wegens de extreme droogte die onze provincie al weken parten speelt.

Elke week komen RWS, de Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven, de provincie en betrokken ministers samen om de stand van zaken te bespreken, waarna de wekelijkse Droogtemonitor wordt gepubliceerd.

"Door de aanhoudende droogte is de afgelopen weken met betrokken partijen regelmatig afgestemd welke maatregelen genomen moeten worden om de droogte het hoofd te bieden", schrijft RWS in een persbericht.

Vanmiddag komt RWS met een aanvulling op de Droogtemonitor. Omdat er in ons land een watertekort dreigt, kan dat betekenen dat er wordt besloten om maatregelen in te voeren zoals een sproeiverbod of het dichthouden van sluizen.

Zo werd eerder al bekend dat de Grote Sluis in Spaarndam morgen dicht gaat, waardoor pleziervaart genoodzaakt is een andere route te varen. Dankzij de maatregel worden natuurgebieden en agrarische gebieden zoveel mogelijk ontzien. Voorlopig geldt de sluiting alleen voor de pleziervaart. De beroepsvaart mag nog wel door de sluis. Enkele keren per dag gaat de sluis kort open.