Vandalen vernielen leegstaande school Slootdorp, sloop wordt versneld

SLOOTDORP - Om vandalen niet langer vrij spel te geven, besluit de gemeente Hollands Kroon om de voormalige basisschool de Zaaier aan de Langeweg in Slootdorp versneld te slopen. De sloop begint half september.

Al lange tijd staat het pand leeg en de gemeente is geruime tijd in overleg met een zorginstelling over verkoop van de locatie. Intussen gaat het gebouw achteruit, is het een doelwit van vandalen en zorgt het voor overlast voor de buurt.

Oorspronkelijk zou de zorginstantie enkel de delen van de school slopen die zij niet nodig hebben voor hun plan. Onlangs begreep de gemeente dat het weer onzeker is of er zorgwoningen op die plek komen, waardoor is besloten de school in zijn geheel versneld te slopen.

De zorginstelling zal nu naar de Rijksoverheid moeten om de grond aan te kopen. Hollands Kroon blijft met de instelling in gesprek om eventueel mee te werken aan de plannen.