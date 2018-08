Wielerronde Santpoort voor eerste keer met vrouwelijke deelnemers

SANTPOORT-NOORD - Een primeur voor de wielerronde van Santpoort: voor het eerst in de geschiedenis stonden ook de vrouwen aan het vertrek. In een speciale puntenwedstrijd, waarbij voor elke passage van de finish punten waren te halen, toonde nationaal kampioen Evy Kuijpers zich de sterkste. Voor de plaatselijke favoriet Nina Kessler was slechts een zesde plaats weggelegd.

Daarmee was ze niet tevreden. "Ik had verwacht en gehoopt minimaal op het podium te komen." Maar haar rol van plaatselijke favoriet woog zwaar. Hoewel ze officieel in Velserbroek woont, kent ze iedereen in Santpoort en iedereen kent haar. Ze was daardoor bijna verplicht te winnen, een last die te zwaar voor haar was.

Haar concurrenten profiteerden optimaal van haar favorietenrol. "Ik hoefde me maar te verroeren of er zat alweer iemand op m'n wiel", zei ze na afloop. "Daardoor was het voor mij heel moeilijk hier te winnen. Jammer."