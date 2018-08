Minder EMA-personeel naar Amsterdam

AMSTERDAM - Zo'n 30 procent van de circa negenhonderd medewerkers van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verhuist waarschijnlijk niet mee naar Amsterdam. Het agentschap moet daarom tijdelijk een deel van zijn activiteiten opschorten.

Het Europese bureau dat toezicht houdt op geneesmiddelen was er eerder al vanuit gegaan dat zo'n 20 procent van het personeel, niet mee zou verhuizen vanuit Londen. Maar inmiddels blijkt dat een groter deel van het hooggekwalificeerde personeel niet naar Amsterdam komt.

Dat heeft volgens EMA onder meer te maken met de Nederlandse arbeidswetgeving. Daardoor zouden zo'n 135 werknemers met tijdelijke contracten hier niet zomaar aan de slag kunnen.

Het agentschap moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië de EU gaat verlaten. Amsterdam sleepte het felbegeerde bureau binnen. Uiterlijk 1 april 2019 moet het EMA helemaal verhuisd zijn naar Nederland.

De organisatie wordt tijdelijk gehuisvest in een kantoorpand in Amsterdam Sloterdijk. Later gaat het EMA dan over naar de definitieve locatie aan de Zuidas. Daar wordt nu hard gewerkt aan een nieuw eigen kantoor voor het agentschap..