100 waterzakken om Alkmaarse bomen te beschermen

Vanwege de droogte kleuren de meeste bomen niet meer groen. Daarom dacht Yvonne Houten van Stadswerk072 samen met de Alkmaarse bomenplanters aan een mogelijke oplossing: de Treegator. "In Heiloo bestaan ze al en we vonden het zo'n goed idee!"



Een treegator is een kunststof zak, waarin 57 liter water kan dat geleidelijk uit de zak loopt en zich verspreidt over de wortels van de boom. Ze gaan tussen de vijf en zeven dagen mee en worden daarna opnieuw bijgevuld.

Je vindt de boomzakken onder meer bij winkelcentrum Polderhof, langs de Leidekkerstraat en bij Jumbo Huiswaard. "Hopelijk blijven de Alkmaarders er vanaf. Als dit een succesvolle proef blijkt, gaan we zeker meer Treegators ophangen."