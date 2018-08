Deel dit artikel:











Auto brandt uit naast bebost gebied in Hilversum Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - Een auto is vannacht rond 2.20 uur uitgebrand aan de Noodweg in Hilversum. Het voertuig stond in de buurt van een bos en vloog in brand door een technisch mankement.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het natuurgebied. Volgens een getuige leek het erop dat de auto betrokken was geweest bij een ongeluk, maar dit blijkt niet het geval te zijn, bevestigt de politie aan NH Nieuws. Geen gewonden

Bij de brand waren is niemand gewond geraakt. De politie heeft met de bestuurder van de auto gesproken en doet onderzoek naar het voorval.