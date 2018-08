Zomerse lichtjesavond trekt veel bezoekers naar Bergen

BERGEN - De traditionele lichtjesavond in Bergen trok gisteravond veel bezoekers. Hordes toeristen, maar ook inwoners kwamen op het verlichte schouwspel in en rond het centrum van het dorp af.

De centrumbewoners en enkele ondernemers hadden flink uitgepakt met ontelbare glaasjes gevuld met waxinelichtjes en gekleurde lampionnen. Rond de Ruïnekerk had de horeca de handen vol om alle andere glazen gevuld te houden.

Mystiek

Het toegestroomde publiek genoot zichtbaar. "Als kind vond ik het al bijzonder, bijna mystiek", vertelt een vrouw die al jaren trouw bezoeker is. Bewoners van het Middenpad kunnen altijd op veel bekijks rekenen. "We proberen er altijd weer iets moois van te maken, zoals je ziet", vertelt een van hen.



Het zwoele zomerweer maakte de avond compleet. "Het zou in het water zijn gevallen als we vanavond regen hadden gehad", stelt de eigenaar van de plaatselijke dierenwinkel die zijn pand van driehonderd lichtjes heeft voorzien.

Al sinds 1926 wordt lichtjesavond in Bergen gehouden. Niemand organiseert het officieel, maar het is altijd op de eerste woensdag van augustus.