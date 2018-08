Deel dit artikel:











Carel Eiting mag niet vloeken van zijn opa en oma Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - GRAZ Carel Eiting speelde een prima wedstrijd uit tegen Sturm Graz (1-3). En ook Frenkie de Jong speelde sterk. Hij was blij dat hij het laatste kwartier op het middenveld mocht spelen, want dat is toch zijn favoriete plek. We spraken beide spelers na afloop van de wedstrijd.

Carel Eiting krijgt het wel te horen van zijn opa en oma als hij scheldt, want dat mag niet. En, oh ja, hij wil wel dat Frenkie de Jong blijft. Kijk het hele interview met Carel. Frenkie de Jong staat bijna wekelijks op de voorpagina van de Spaanse kranten, maar hij houdt zich nu vooral met Ajax bezig. "We hebben een goede selectie en in de wedstrijd van vanavond was de eerste goal de lekkerste. Dan speel je makkelijker." Hij had zelf ook kunnen scoren. "Maar die Klaas (Klaas-Jan Huntelaar) wilde natuurlijk weer een hatrickje maken", zei hij met een lach.