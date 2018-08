"Als je 1-0 maakt is de lucht eruit bij de tegenstander"

AMSTERDAM - GRAZ Klaas-Jan Huntelaar had met twee doelpunten een groot aandeel in de 1-3 winst van Ajax in de tweede wedstrijd tegen Sturm Graz. Daarmee is in ieder geval Europees voetbal zeker gesteld. In de derde voorronde is Standard Luik de tegenstander. Mocht Ajax het niet redden tegen de Belgen dan stromen ze door naar de groepsfase van de Europa League.

"Wij waren weer dominant"

Coach Erik ten Hag had vooraf gezegd dat hij een andere ploeg verwachtte dan vorige week in de Johan Cruijff ArenA. "Ze gaven wat vroeger druk, waardoor wij meer ruimte kregen. Wij waren weer de dominante ploeg", zei Ten Hag na afloop bij Ziggo Sport. "Ook voor rust hadden we de betere kansen en als je de 1-0 maakt is de lucht eruit bij de tegenstander."

De volgende tegenstander wordt Standard Luik. "Dat is een sterkere tegenstander met veel meer tempo en dynamiek. Mijn opdracht voor dit seizoen was Europees voetbal veilig stellen en dat hebben we nu al gedaan."

"Onrustig in eerste helft"

Volgens Klaas-Jan Huntelaar was Ajax in de eerste helft te onrustig. "De bal ging veel heen en weer. Het eerste doelpunt was bevrijdend, daar ga ik altijd naar op zoek. In de tweede helft speelden we rustiger en kozen we de momenten om te killen. Maar nu gaan we ons focussen op de volgende twee wedstrijden tegen Standard."