Leve de zomer! Het bier blíjft maar stromen

HAARLEM - De zomer zet maar door en zeker met een tweede hittegolf op komst, blijven we drinken. Veel horecaondernemers kijken tevreden naar de volle terrassen en de tap die bijna onophoudelijk bier laat stromen. Zo ook bij de Jopenkerk in Haarlem.

Michel Ordeman, eigenaar van de Jopenkerk, vindt het dan ook niet erg dat het ook de komende weken zo warm blijft. Omdat bier volgens hem de ultieme dorstlesser is en daarom bijna niet aan te slepen is, kan de zomer hem niet lang genoeg duren.

Wie deze zonovergoten maanden op het terras goed om zich heen kijkt, ziet vooral een heleboel met speciale biertjes gevulde glazen. Zoals deze mevrouw, die geniet van een witbiertje. Wat maakt dat bier nou toch zo populair?

Volgens Ordeman is het niet zo gek dat witbier zo in trek is. De aantrekkingskracht zit 'm volgens hem niet alléén in de smaak.