Kraanwater in restaurants: gratis of niet?

NOORD-HOLLAND - Warm weer maakt dorstig en dus is een kannetje kraanwater in een restaurant snel besteld. Dat deed Ruby Rademaker uit Weesp, waarna ze zich verbaasde over de rekening die volgde: "Zonder te waarschuwen 2,50 rekenen voor water uit de kraan, mag dat wel?" Koninklijke Horeca Nederland beantwoordt deze en meer prangende vragen over jouw karaf.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een restaurant is niet verplicht om gratis water aan te bieden. Dit terwijl 37 procent van de restaurantgasten zich ergert aan géén gratis kraanwater, aldus KRNWTR.nl. Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland legt uit: "Of een horecaondernemer gratis kraanwater aanbiedt, is afhankelijk van een aantal dingen. Bijvoorbeeld de rol die water speelt in het assortiment: sommige restaurants hebben speciaal water op de kaart. Daarnaast hangt het af van de service en het prijsbeleid."

Prijsbeleid? Water is toch gewoon gratis?

"Water is niet gratis. Water kost geld; voor consumenten en dus ook voor een horecaondernemer. Daarnaast betaalt hij niet alleen het waterleidingbedrijf, maar ook de huur van het pand, de schoonmaker, de bediening en de afwas."

Ruby beklaagde zich op Facebook over de prijs van haar watertje tijdens het etentje met haar oma. "Ik dacht nog: goh, attent, ik krijg er een blaadje munt bij! We bestelden óók een heel dure fles wijn, dus de serveerster had wel even mogen melden dat kraanwater geld kost."

Het is niet heel gastvrij toch, om bovenop de rekening een paar euro te rekenen voor kraanwater?

Woordvoerder KHN: "We zijn er dan ook niet tegen, alleen we vinden niet dat horecaondernemers verplicht moeten worden, alleen omdat hun gasten dat verwachten. Over het algemeen zijn horecaondernemers best bereid om gratis water te serveren en zeker als daar meerdere betaalde consumpties tegenover staan."

De Amsterdamse Gulhan Hoke verslikte zich bijna toen ze bij de horecagelegenheid van een speelparadijs in Zaandam een kan water bestelde. "Ik dacht wow, 3,80? Er is toch niets fancy aan water? En we mochten ons eigen water ook niet meenemen."

Hoeveel mag water maximaal maximaal kosten?

Woordvoerder KHN: "Een maximum is er niet." De website horecainfo.eu rekende uit dat voor een ondernemer een glas kraanwater, inclusief kosten als gebouwhuur en personeelskosten, ongeveer 73 eurocent kost.

Met dit warme weer hebben is de kans op uitdroging groter...

"Ja, maar die verantwoordelijkheid draagt iedereen zelf. Neem bijvoorbeeld water mee van huis. Wel staan we voor gastvrijheid en goed werkgeversschap, daarom adviseren we de horecaondernemers om met deze hitte goed te letten op hun gasten én medewerkers."

De Europese Unie deed op 1 februari van dit jaar een voorstel om kraanwater binnen bereik van iedereen te krijgen. Daarop moedigde EU-commissaris Frans Timmermans de horeca aan om gratis kraanwater te schenken, maar liet weten het niet wettelijk te willen verplichten.



Nog tips om gratis water te krijgen?

Woordvoerder KHN: "Als water als consumptie is bedoeld, is ons advies aan de gast om bij het doen van de bestelling specifiek om kraanwater te vragen. De ober kan dan aangeven of ze dit gratis schenken of niet", aldus de woordvoerder van KHN.

Ruby heeft de 2,50 voor de karaf water tijdens het etentje met haar oma wel gewoon betaald. "Maar op mijn werk, ik werk in restaurant Aaltje in Weesp, is dat echt niet de bedoeling. Water is bij ons gewoon gratis en zo hoort het ook. Vanaf het begin dat ik daar werk leer ik van mijn bazen: bied altijd de beste service."