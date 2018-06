Minder treinen tussen Amsterdam en Hilversum door aanrijding

AMSTERDAM - Op het traject tussen Amsterdam en Hilversum rijden vanavond minder treinen door een aanrijding bij station Bussum Zuid. Vanwege het incident is bovendien het treinverkeer tussen Naarden-Bussum en Hilversum stilgelegd.

Dat meldt de NS. Volgens de spoorwegen gaat het om een aanrijding met een persoon. Het slachtoffer is volgens de politie met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Naar verwachting wordt het treinverkeer rond 22.30 uur weer hervat. Het is onbekend wat de extra reistijd bedraagt op het traject tussen Almere en Amsterdam.

Hulpsite

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen suïcidale gedachten. Een van de organisaties die zich bezighoudt met hulp aan mensen die nadenken over zelfmoord is 113Online. Deze online-hulporganisatie heeft ook een telefonische hulplijn: 0900 0113. Mensen kunnen daar anoniem en vertrouwelijk terecht. Ook biedt de website veel informatie en achtergronden over suïcidale gedachten en gevoelens.