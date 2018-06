Volleybalsters winnen van Dominicaanse Republiek

AMSTERDAM - ROTTERDAM De volleybalvrouwen zijn het vierde toernooi in de Nations League begonnen met een 3-0 overwinning op de Dominicaanse Republiek (25-22, 25-21, 25-18). Na een toernooi in Apeldoorn vorige week, is nu Rotterdam het decor.

In de eerste twee sets ging de strijd redelijk gelijk op. Nederland nam in de slotfase van de sets steeds afstand van de Dominicaanse vrouwen. In de derde set was er van een echte strijd geen sprake meer. Oranje pakte al snel een ruime voorsprong en de zege kwam geen moment in gevaar. In de eerste twee sets werd er soms te slordig gespeeld. Lonneke Slöetjes was met 18 punten heel belangrijk voor Oranje. Yvon Belien kwam tot 10 punten.

"Morgen moet het beter"

"Ze kwamen nog boven de 20 punten en dat was te veel", zei Celste Plak uit Tuitjenhorn na de wedstrijd. "Morgen tegen Italië moet het echt beter. Volgende week spelen we ook nog tegen Turkije en China, twee hele sterke teams."

Oranje speelt woensdag nog tegen Italië en donderdag tegen Servië, dat eerder op de dag verrassend verloor van Italië.

Acht van de tien gewonnen

Vorige week speelde het Nederlands team een toernooi van drie wedstrijden in Apeldoorn. De ploeg van coach Jamie Morisson won daar van Polen en Zuid-Korea, maar verloor van Brazilië. In de twee eerdere toernooien werd alleen verloren van de Verenigde Staten.

Nederland staat na tien van de vijftien wedstrijden op de vierde plaats van de ranglijst van de Nations League, met evenveel gewonnen wedstrijden als nummer drie Servië, de tegenstander van donderdag. Na vijftien wedstrijden zijn de eerste vijf landen en organiserend land China zeker van het spelen van de eindronde.