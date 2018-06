Deel dit artikel:











Auto te water in Weesp Foto: Politie Gooise Meren Foto: Politie Gooise Meren

WEESP - Een bestuurder is bij een eenzijdige aanrijding in Weesp vermoedelijk onwel geraakt en daardoor het water in gereden.

De automobilist verloor de macht over het stuur en reed vervolgens recht over een rotonde. Daarna belandde de auto in de sloot. De bestuurder is volgens de politie ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.