Auto vliegt uit bocht en belandt in berm in Aalsmeer

AALSMEER - Een auto is vanavond uit de boot gevlogen op de Legmeerdijk in Aalsmeer en in de berm terecht gekomen.

Volgens een omstander is de bestuurder niet gewond geraakt. Hoe de auto uit de bocht heeft kunnen vliegen, is niet bekend. Een berger heeft de auto uit de berm getrokken en weggesleept.