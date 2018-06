Ook Noord-Holland geteisterd door aardbeving vanwege gaswinning: "Hierbij kan al schade ontstaan"

WARDER - Niet alleen Groningen, maar ook Noord-Holland krijgt te maken met aardbevingen veroorzaakt door gaswinning. Vannacht werd een beving gemeten in Warder, met een magnitude van 2,5 op de schaal van Richter. "Bij een beving van deze kracht kan al de eerste schade ontstaan."

De inwoners van Warder hebben het vannacht nauwelijks in de gaten gehad. "Om een uur ging het horloge af van mijn man, maar voor de rest heb ik niks gemerkt", vertelt een van hen. "Ik was nog moe van de kermis, dus ik ben niet wakker geworden", zegt een andere bewoner.

Toch vond vannacht de eerste aardbeving in Noord-Holland plaats. Läslo Evers van het KNMI stelt dat gaswinning daar de oorzaak van was. "In Noord-Holland kennen we geen natuurlijke bevingen", vertelt hij. Bovendien zou de diepte van de beving ongeveer gelijk staan aan de diepte waar gaswinning plaatsvindt. "Dat zijn allemaal aanwijzingen dat gaswinning ermee te maken heeft."

De beving was weliswaar niet zo zwaar als de meeste aardbevingen in Groningen, maar het verschijnsel was wel opvallend. "Warder, klein dorpje, opeens is er een aardbeving geweest", vat een verbaasde bewoner de gebeurtenis samen.