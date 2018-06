AMSTERDAM - Een voorraadje maken van iets wat er snel doorheen gaat thuis is niet alleen handig maar vooral ook goedkoper!

Hier een super makkelijk recept voor Granola, een relatief duur product in de supermarkt maar vooral ook onnodig suikerrijk! Mijn versie is op basis van havermout en gezoet met honing. Lekker in je kwark als ontbijt of tussendoor gewoon een handjevol om op te knabbelen tot de ergste honger voorbij is...